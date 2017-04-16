Число жертв наводнения на северо-западе Ирана превысило 40 человек

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число погибших при наводнении на северо-западе Ирана возросло до 42 человек, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Глава службы управления кризисных ситуаций Исмаил Наджар сообщил, что обильные осадки выпадали с утра пятницы в четырех провинциях Ирана — Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Зенджан — и привели к наводнению в ряде округов провинций. По данным государственного телеканала IRIB TV, наводнения причинили ущерб по меньшей мере 52 городам и деревням в регионе, уровень рек в городе Азершехр превысил значения за последние несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что большая часть жертв приходится на провинцию Восточный Азербайджан. Власти проводят поисково-спасательные операции.