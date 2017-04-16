В Мосуле на минувшей неделе жертвами авиаударов стали десятки жителей

МОСУЛ, 16 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Авиаудары фронтовой авиации, нанесенные по западным районам Мосула на минувшей неделе, привели к гибели десятков мирных жителей, заявила в воскресенье Иракская обсерватория по правам человека.

Правозащитники склоняются к мнению, что авианалеты были осуществлены ВВС коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во главе с США.

"Авиация международной коалиции использует те же самые методы, которые привели к гибели сотен мирных граждан Мосула в течение последних недель. Они не предприняли новых шагов для того, чтобы исключить ведение огня их самолетами по жителям западной части Мосула", — говорится в заявлении правозащитников.

Обсерватория призвала коалицию и разведывательные структуры "к точному планированию ударов, чтобы избежать жертв среди мирного населения".

В минувшем месяце международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. Ранее иракский курдский телеканал Rudaw сообщал, что жертвами авиаударов в районе аль-Джадида стали около 200 человек, многие из которых, предположительно, мирные жители.

Ранее президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости назвал происходящее в Мосуле "однозначно гуманитарной катастрофой" из-за гибели мирных граждан, заявив при этом, что нужно продолжать борьбу, поскольку "неразумно вот так оставлять Мосул в руках террористов". Он отметил, что необходимо расследовать ошибки США в ходе авиаударов — "был ли сбой коммуникации, была ли ошибочной информация". По его словам, с этой целью "операция была отложена, чтобы найти более приемлемые способы" борьбы с террористами.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент ими взято под контроль две трети территории города.

Как отмечается на сайте "Иракской обсерватории по правам человека", группа журналистов создала ее в 2013 году с целью отслеживания нарушений прав человека в Ираке и давления на местные власти для улучшения ситуации. По словам создателей, центр существует исключительно за счет пожертвований энтузиастов и не получает материальной поддержки от каких-либо политических партий или государств. В организации работает около 60 человек. Информация "обсерватории" используется, в частности, рядом авторитетных арабских СМИ.