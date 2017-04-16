Сторонники перехода к президентской республике в Турции лидируют с 55%

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Сторонники перехода с парламентской на президентскую систему правления лидируют на конституционном референдуме в Турции, но их доля снижается по мере того, как поступают данные со все большего количества участков. За реформу высказались 55,0% избирателей, свидетельствуют данные обработки 69% бюллетеней.

После подсчета 24% бюллетеней сторонники смены формы правления набирали 63,4%, после обработки 42% бюллетеней их доля уменьшилась до 59,0% избирателей. Данные публикует высший избирательный совет.

Противники перехода на президентскую систему набирают 45,0% голосов избирателей.

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир).

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.