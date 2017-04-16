Лидер оппозиции Венесуэлы рассказал о попытке нападения на его резиденцию

МЕХИКО, 16 апр – РИА Новости. Один из лидеров оппозиции Венесуэлы, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес рассказал в воскресенье о попытке нападения на его официальную резиденцию в городе Лос-Текес.

По данным Каприлеса, в итоге задержаны шесть человек, планировавших нападение.

"Задержанные идентифицированы как члены "колективос" (группы поддержки властей) Тупамаро, действовавшие под контролем члена совета муниципии Гуаикайпуро Рафаэля Ортеги от Единой социалистической партии", — написал Каприлес на своей странице в соцсети Instegram.

Там же опубликована фотография задержанных, которые доставлены в прокуратуру. У них изъято в том числе холодное оружие.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, одним из вдохновителей которых является Каприлес. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 470 манифестантов, из них 188 продолжают оставаться под стражей, остальные освобождены.