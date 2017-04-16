Советник Трампа по нацбезопасности встретился с президентом Афганистана

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Делегация США во главе с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером встретилась в воскресенье с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает посольство США в Афганистане.

"Советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Макмастер, к которому присоединилась высокопоставленная американская межведомственная делегация, встретился с президентом (Ашрафом) Гани, министром иностранных дел (Абдуллой) Абдуллой, советником по национальной безопасности (Мухаммадом Ханифом) Атмаром и другими высокопоставленными лидерами правительства национального единства", — говорится в заявлении.

Стороны встретились, "чтобы обсудить общие приоритеты и сильное двустороннее сотрудничество", а также "совместные усилия по противодействию террористическим группам, включая "Аль-Каиду" и ИГ (обе запрещены в России).

"Они также обсудили ряд двусторонних вопросов, включая совместные усилия по укреплению мирного процесса, экономическому развитию, поощрению частных инвестиций и региональной торговли", — сообщает посольство.

"Генерал Макмастер пообещал и впредь оказывать сильную поддержку США Афганистану", — говорится в сообщении.