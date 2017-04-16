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Сторонники конституционных изменений набирают 63,6% на референдуме в Турции

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (28)
17:5116.04.2017
(обновлено: 18:27 16.04.2017)
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Голосование на референдуме в Турции. 16 апреля
© РИА Новости. Елена Палажченко
Сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир).

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Сторонники перехода с парламентской на президентскую систему правления лидируют на референдуме в Турции, набирая 59%, свидетельствуют предварительные данные высшего избирательного совета после обработки 42% бюллетеней.

Прохожие на улице Стамбула накануне референдума в Турции. 13 апреля 2014 года
© REUTERS/ Murad Sezer
Непредсказуемый референдум: Турция уже не будет прежней

Противники перехода на президентскую систему набирают 41% голосов избирателей. По мере подсчета голосов число сторонников президентской системы сокращается (по результатам подсчета 24% голосов их было 63,4%).

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир).​

Референдум по пакету поправок к конституции, предполагающим переход на президентскую систему правления, прошел в Турции в воскресенье. На 167 тысячах избирательных участков имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, был создан 461 избирательный участок в тюрьмах. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. В охране избирательных участков были задействованы 380 тысяч полицейских.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

Референдум по изменению конституции Турции
Жительница голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Агитационный плакат с надписью Evet (Да) на одной из улиц Стамбула. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Стамбула
© REUTERS/ Murad Sezer
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу после голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Бланк для голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Жители Стамбула у одного из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Жительница на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
Жители Стамбула на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.
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