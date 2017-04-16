Сторонники конституционных изменений набирают 63,6% на референдуме в Турции

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир).

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Сторонники перехода с парламентской на президентскую систему правления лидируют на референдуме в Турции, набирая 59%, свидетельствуют предварительные данные высшего избирательного совета после обработки 42% бюллетеней.

Противники перехода на президентскую систему набирают 41% голосов избирателей. По мере подсчета голосов число сторонников президентской системы сокращается (по результатам подсчета 24% голосов их было 63,4%).

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают со значительным перевесом в Анкаре, Стамбуле и большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир).​

​

Референдум по пакету поправок к конституции, предполагающим переход на президентскую систему правления, прошел в Турции в воскресенье. На 167 тысячах избирательных участков имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, был создан 461 избирательный участок в тюрьмах. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. В охране избирательных участков были задействованы 380 тысяч полицейских.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.