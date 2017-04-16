Россия может помочь Афганистану в подготовке военных и полицейских кадров

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Россия может ответить на просьбу Афганистана о помощи в подготовке кадров для афганской армии и полиции, считает вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Российская Федерация оказывала Афганистану помощь в подготовке кадров по противодействию наркобизнесу. У нас определенный опыт такого порядка есть. Насколько я знаю, определенные договоренности были и по линии министерства внутренних дел. Я допускаю, что и такая форма взаимодействия между нашими двумя странами вполне может присутствовать, поскольку в конечном итоге речь идет о противодействию терроризму, экстремизму. А в этом заинтересованы все страны, это отвечает общей логике создания широкой антитеррористической коалиции. Решение за президентом страны и министром обороны", — сказал Умаханов журналистам, отвечая на вопрос о возможной помощи Россией Афганистану в подготовке военных и полицейских кадров.