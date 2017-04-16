На Украине прихожанин выбил дверь в храм, чтобы поставить свечку

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Украине задержали мужчину, который выломал двери храма, чтобы поставить свечку, сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Утром 16 апреля в полицию обратился 52-летний житель села Троицкое, сообщивший о проникновении в местную церковь неизвестного злоумышленника. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина, выбив двери, вломился в храм ради того, чтобы поставить свечу.

Так как правонарушитель "выглядел как человек с психическими отклонениями", правоохранители вызвали скорую помощь, которая и доставила его в больницу. Сообщается, что по факту нарушения проводится проверка.