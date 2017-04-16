В США "морской котик" оказался под следствием из-за съемок в порно

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Командование спецопераций ВМС США начало расследование в отношении офицера спецназа Джозефа Джона Шмидта, снимавшегося в порнофильмах ради дополнительного заработка, сообщает San Diego-Union Tribune.

Поскольку 42-летний "морской котик" не получил разрешения на подработку у вышестоящего офицера, его могут лишить пенсионного пособия и понизить в звании.

Утверждается, что за последние семь лет военнослужащий снялся в 29 фильмах для взрослых под псевдонимом Джей Вум. В большинстве из них участвовала и его супруга-порноактриса, на которой Шмидт женат 15 лет.

По ее словам, командованию было известно о кинокарьере ее мужа, а некоторые офицеры смотрели фильмы с его участием. "Он всегда довольно открыто говорил об этом в командовании. Все его приятели об этом знали. Все это знали", — сказала она, обвинив руководство ВМС США в лицемерии.

Жена Шмидта подчеркнула, что офицер был вынужден сниматься в порно, чтобы помочь семье расплатиться с долгами.