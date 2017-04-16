В Средиземном море терпит бедствие спасательное судно с мигрантами

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Спасательное судно немецкой неправительственной организации Jugend Rettet терпит бедствие в Средиземном море, так как взяло на борт слишком большое число мигрантов, говорится в сообщении на официальной странице НПО в Facebook.

"Ювента" непрерывно шлет сигналы бедствия центру координации спасательных операций на море в Риме. Мы больше не можем справиться с ситуацией самостоятельно! "Ювента" не может маневрировать, так как на борту слишком много людей!" — говорится в заявлении организации.

Ситуация усугубляется тяжелыми погодными условиями, под угрозой жизни нескольких сотен человек, сообщает НПО. Рядом со спасательным судном на надувных лодках находятся еще около 400 человек, в том числе беременные женщины и дети.

Jugend Rettet — неправительственная молодежная организация из ФРГ. Активисты НПО оказывают помощь беженцам, оказавшимся в бедственном положении на пути в Европу через Средиземное море.