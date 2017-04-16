В Турции закрылись участки для голосования на референдуме

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Голосование на референдуме по пакету поправок к конституции, предполагающим переход с парламентской на президентскую систему правления, закончилось в Турции, избирательные участки закрылись в 17.00 мск.

Избирательные комиссии ведут подсчет голосов. В ближайшее время ожидаются первые результаты голосования из восточных регионов Турции, где участки закрылись на час раньше.

Экзит-поллы на выборах и референдумах по турецким законам запрещены.

На референдуме на 167 тысячах избирательных участков имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, был создан 461 избирательный участок в тюрьмах. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. В охране избирательных участков были задействованы 380 тысяч полицейских.

Голосование проходило с 8.00 мск (на востоке Турции с 7.00 мск). В ходе голосования серьезных происшествий не было зарегистрировано, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр, где в результате перестрелки двух групп граждан с разными политическими взглядами у избирательного участка в одной из деревень погибли три человека.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.