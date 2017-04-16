Трамп заявил, что у вооруженных сил США нет выбора, кроме усиления

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США становятся сильными как никогда, другого выбора нет.

"Наши вооруженные силы быстро укрепляются и становятся сильны как никогда. Честно, у нас нет другого выбора", — написал он в Twitter.

Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".