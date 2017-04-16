СМИ: Сеул почти завершил разработку одного из элементов ПРО эшелона M-SAM

ТОКИО, 16 апр — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея практически завершила разработку нового элемента ПРО нижнего эшелона M-SAM и надеется поставить его на вооружение в 2018-2019 годах, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в военных кругах.

"Можно сказать, что осталось пройти лишь административные процедуры для завершения разработки M-SAM", — цитирует агентство.

Созданием M-SAM, предназначенной для перехвата и поражения снарядов в нижнем эшелоне, то есть на высотах до 20 километров, занимается Агентство военных разработок при участии корпорации LIG Nex1. Предполагается, что новый элемент ПРО нижнего эшелона M-SAM, название которого расшифровывается как ракета класса "поверхность-воздух" среднего радиуса действия, постепенно заменит систему KM-SAM, или Cheolmae-2.

Изначально предполагалось, что M-SAM будет поставлен на вооружение лишь к 2020 году, однако на фоне провокационных действий со стороны КНДР южнокорейские военные решили форсировать разработку новых элементов ПРО.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.