МИД Северной Кореи объяснил желание сотрудничать с Россией

ПХЕНЬЯН, 16 апр – РИА Новости. КНДР намерена развивать отношения с Россией, несмотря на санкции, наложенные на обе страны, заявил в беседе с российскими журналистами заместитель директора департамента стран Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

"Россия, как и наша страна, находится под санкциями со стороны США и Запада. Между нашими странами следует развивать дружеские отношения, такая позиция отражает интересы народов двух стран. США на международной арене в лице СБ ООН применили резолюции с санкциями против нашей страны", — сказал северокорейский дипломат.

Он напомнил, что прежний лидер КНДР Ким Чен Ир три раза посещал Россию "и достиг больших успехов в развитии отношений двух стран".

"Встреча на высшем уровне и совместные документы между двумя странами являются фундаментом для дальнейшего развития дружественных отношений. 2015 год был годом дружбы между нашей страной и РФ, активизировался обмен делегациями во всех областях политики, экономики и культуры. В 2016 году после принятия резолюций СБ ООН двусторонние отношения … успешно развиваются, несмотря ни на какие помехи. Такова наша воля", — заявил Ким Ён Хо.