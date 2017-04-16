КНДР пообещала наращивать ядерный потенциал, пока США не прекратят шантаж

ПХЕНЬЯН, 16 апр – РИА Новости. КНДР будет наращивать способность к превентивному удару ядерными силами, пока США не прекратят "ядерный шантаж", заявил в беседе с российскими журналистами заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

"С 1950-х годов США постоянно угрожают и шантажируют нашу страну ядерным оружием, а администрация (43-го президента США Джорджа) Буша объявила нас осью зла и заявила государственной политикой отказ от признания нашего режима, и включила нашу страну в список объектов ядерного превентивного удара", — сказал Ким Ён Хо.

"Сейчас в Южной Корее США ведут совместные маневры, мобилизируя бомбардировщики и авианосец для ядерной войны и практически отрабатывают атаку на нашу страну. Мы неоднократно объявляли, что пока продолжается ядерный шантаж со стороны США и их сателлитов, пока не прекращается шумиха с милитаристскими игрищами, мы будем продолжать наращивать самооборонную мощь и способность к превентивному удару ядерными вооруженными силами", — отметил северокорейский дипломат.

По его словам "уроки Югославии, Ирака и Ливии, последняя атака США по Сирии на фактах доказывают, что лишь могучая сила сдерживания способствует защите суверенитета и права на существование страны".