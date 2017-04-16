В США назвали хорошей новостью провал ракетного пуска в Северной Корее

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Вашингтоне положительно отнеслись к неудачной попытке ракетного пуска в Северной Корее, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на советника во внешней политике, сопровождающего вице-президента США Майка Пенса во время его визита в Южную Корею.

Пенс прибыл в Сеул спустя несколько часов после ракетного испытания Пхеньяна.

"Вопрос был не в том, случится ли это, а в том, когда это произойдет. Хорошая новость заключается в том, что ракета взорвалась через пять секунд", — рассказал агентству советник Пенса на условиях анонимности.

По его словам, в Вашингтоне получали "хорошие" разведданные до и после запуска ракеты.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что Пхеньян произвел неуспешный запуск ракеты. По данным США, ракета взорвалась через 4-5 секунд после пуска.