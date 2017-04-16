Пенс расценил пуск ракеты КНДР как провокацию

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею назвал неудачный пуск ракеты КНДР провокацией и заявил, что приверженность Вашингтона союзу с Сеулом "никогда не была сильнее", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Утренняя провокация со стороны Севера — еще одно напоминание о тех рисках, с которыми каждый из вас сталкивается каждый день, защищая свободу народа Южной Кореи и Америку в этой части мира", — сказал он, выступая перед военнослужащими на военной базе США Йонсан.

По его словам, в течение дня он дважды разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Наша приверженность имеющему историческое значение альянсу с отважным народом Южной Кореи никогда не была сильнее, и с вашей помощью и помощью Господа на этом полуострове будет торжествовать свобода", — добавил он.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.