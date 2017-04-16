СМИ узнали, что Дутерте согласился на совместные учения США и Филиппин

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Филиппин и США проведут в мае ежегодные учения Balikatan, которые станут первыми после вступления в должность президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщает агентство Франс Пресс.
"Мы можем с уверенностью сказать, что боевых стрельб больше не будет. Мы сосредоточимся на оказании гуманитарной и гражданской помощи", — добавил он.
Учения, название которых переводится как "плечом к плечу", станут первыми со времени вступления в должность президента Филиппин Родриго Дутерте в июне 2016 года. В прошлом году Дутерте заявил, что выведет американский военный контингент из страны к концу своего президентского срока, к 2022 году, и не будет заменять его любыми другими иностранными войсками. До этого он заявлял, что намерен вывести иностранные войска из страны к 2018 году.