С рейса Манчестер-Прага сняли более 20 авиадебоширов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Полиция вывела 23 человека из самолета, вылетавшего в Прагу из Манчестера, после сообщения экипажа о нарушении порядка на борту, пишет издание Independent.

По словам очевидцев, авиадебоширы "портили собственность и ругались". Вылет самолета был отложен на 2,5 часа.

"Полиция поднялась на борт, чтобы оказать помощь при снятии с рейса некоторых клиентов, один из них был позже арестован, еще двоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка", — заявил представитель авиакомпании Jet2.

Авиакомпания поблагодарила правоохранительные органы за сотрудничество и принесла извинения пассажирам.