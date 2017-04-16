Президент Эквадора призывал граждан ответить демонстрацией на протесты

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал граждан страны провести демонстрацию в столице Кито в ответ на протесты со стороны оппозиции, сообщает телеканал Telesur.

В ходе второго тура выборов президента Эквадора второго апреля победителем стал кандидат от правящего "Альянса ПАИС" Ленин Морено. Движение "КРЕО-СУМА" и проигравший выборы кандидат Гильермо Лассо представили кассацию на результаты выборов с требованием произвести полный пересчет голосов избирателей. Восьмого апреля сотни людей устроили манифестацию в эквадорской столице Кито в знак поддержки Лассо.

По информации телеканала, Корреа обратился с призывом выйти на улицы в следующую субботу в Кито чтобы "сказать "довольно" проигравшим" и заставить уважать прошедшие второго апреля выборы. В демонстрации примут участие Морено и вновь избранный вице-президент Хорхе Глас.

"Созываем всю страну, не только "Альянс ПАИС", не только сторонников правительства, с флагами Эквадора… в столице Кито, чтобы сказать "довольно" проигравшим", — заявил Корреа.

"Реальность такова: нас хотят привести к ситуации как в Венесуэле, стратегия такая же, как у правых сил Венесуэлы", — приводит телеканал слова Корреа.

Национальный избирательный совет Эквадора (НИС) на пленарном заседании 14 апреля одобрил новый пересчет более чем 1,2 миллиона голосов после второго тура выборов президента страны.

Ранее НИС уже отказал оппозиции в проведении полного пересчета голосов избирателей по итогам выборов, но провел частичный пересчет голосов. Итоги пересчета более чем 296 тысяч голосов подтвердили итоги выборов, на которых Морено набрал 51,15%, его соперник Лассо — 48,85%.