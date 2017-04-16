У аэропорта в столице Сомали взорвалась машина со взрывчаткой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Автомобиль со взрывчаткой взорвался неподалеку от аэропорта в столице Сомали Могадишо, власти сообщают о нескольких погибших, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом слышны звуки взрывов.

Как отмечает агентство, боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" привели в действие взрывное устройство, когда их остановили сотрудники сил безопасности. После взрыва завязалась перестрелка, которая продолжается до сих пор.

По словам очевидцев, также были выпущены три мины, которые упали в жилых районах рядом с аэропортом и базой миротворцев Африканского союза.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.