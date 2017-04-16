Матвиенко и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Многоплановое взаимодействие РФ и Саудовской Аравии способствует обеспечению региональной и глобальной стабильности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В воскресенье спикер Совфеда в рамках своего официального визита в королевство встретилась с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом.

"Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", — подчеркнула Матвиенко.

В ходе встречи стороны затронули ряд международных вопросов, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровне по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам состоявшегося разговора.

По словам Матвиенко, есть также ряд предложений по реализации проектов в гуманитарной сфере, области культуры.

"Приоритетным направлением совместных усилий было и остается наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере", — сказал спикер Совфеда, отметив работу двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству. Она также подчеркнула перспективность развития деловой кооперации между странами с акцентом на инвестиции, энергетику и сельское хозяйство.

Рассматривается возможность организации гастролей в Саудовской Аравии оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, труппы Большого театра и других творческих коллективов. Король Сальман Бен Абдельазизом Аль Сауд высказал уверенность, что в ближайшее время будут видны результаты взаимодействия двух государств в различных сферах.