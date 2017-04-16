СМИ: США считают, что КНДР испытывала ракету среднего радиуса действия

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США полагают, что Северная Корея в воскресенье пыталась провести испытание ракеты среднего радиуса действия, которая взорвалась через 4-5 секунд после пуска, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на неназванного советника Белого дома по вопросам внешней политики.

Собеседник агентства, прибывший в Южную Корею вместе с вице-президентом США Майком Пенсом, подчеркнул, что Вашингтон располагает "хорошими" разведывательными данными о ситуации до и после действий КНДР.

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа не планирует отвечать на попытку пуска ракеты. Неназванный советник Белого дома отметил, что если бы КНДР провела ядерное испытание, "США предприняли бы другие действия".

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.