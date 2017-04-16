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В мире

СМИ узнали, что власти пытаются лишить супругу Асада гражданства Британии

12:2716.04.2017
(обновлено: 12:29 16.04.2017)
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Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад. Архивное фото
© AP Photo/ Hassene Dridi

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Члены парламента Великобритании обратились в МВД страны с требованием лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства, сообщает издание Sunday Times без ссылки на конкретные источники.

По данным газеты, несколько парламентариев, а также проживающих в стране сирийцев обратились с таким прошением в субботу.

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Асма Асад родилась в Лондоне и обладает как сирийским, так и британским паспортами. Как отмечает издание, наличие второго гражданства дает властям страны право лишить супругу сирийского лидера подданства Соединенного Королевства.

Член парламента Великобритании Надим Захави заявил, что супруга Асада "является частью пропагандистской машины, которая совершает военные преступления", и призвал "преследовать (президента) Асада любыми способами", в том числе посредством давления на его жену.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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