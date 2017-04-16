СМИ узнали, что власти пытаются лишить супругу Асада гражданства Британии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Члены парламента Великобритании обратились в МВД страны с требованием лишить супругу президента Сирии Башара Асада Асму британского гражданства, сообщает издание Sunday Times без ссылки на конкретные источники.
По данным газеты, несколько парламентариев, а также проживающих в стране сирийцев обратились с таким прошением в субботу.
Член парламента Великобритании Надим Захави заявил, что супруга Асада "является частью пропагандистской машины, которая совершает военные преступления", и призвал "преследовать (президента) Асада любыми способами", в том числе посредством давления на его жену.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.