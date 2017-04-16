Россияне не пострадали при столкновении поездов на вокзале в Вене

ВЕНА, 16 апр — РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов на вокзале Майдлинг в австрийской столице, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.

"Россияне при столкновении поездов не пострадали", — сказал собеседник агентства.

Два поезда столкнулись на вокзале Вена-Майдлинг в субботу, 47 человек были освобождены из поврежденных вагонов, девять человек получили легкие травмы.

Инцидент произошел около 16:30 по местному времени (17.30 мск). В настоящее время сообщение с вокзалом полностью восстановлено.

Министерство транспорта Австрии создало специальную комиссию по расследованию причин инцидента.