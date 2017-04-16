Коротченко: пуск ракеты КНДР говорит о непринятии давления со стороны США

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Ракетный пуск КНДР после парада 15 апреля, оказавшийся в конечном итоге неудачным, был призван показать неотступность Северной Кореи от своих принципов и категорическое непринятие военно-политического давления со стороны США, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

"В любом случае, данный пуск свидетельствует, несмотря на то, что он завершился неудачно, о том, что Северная Корея не поддалась на нажим и угрозы со стороны США и продемонстрировала решимость в отстаивании своей безопасности и суверенитета", — сказал Коротченко.

Эксперт считает, что прошедший военный парад в Пхеньяне показал наличие у КНДР серьезного ракетного арсенала. Несмотря на то, что остается непонятной возможность установки северокорейских ядерных боеголовок на представленные типы баллистических ракет, их наличие является серьезным фактором, который придется учитывать США, Южной Корее и Японии при оценке ситуации вокруг КНДР.

По словам эксперта, можно в целом говорить о прогрессе в создании ракетного ядерного оружия в Северной Корее, что является серьезным фактором, который заставляет, в первую очередь, искать политические методы решения этой проблемы.

"Вероятно, США в данной ситуации были вынуждены отказаться от готовящейся силовой акции с использованием авианосной ударной группы во главе в "Карлом Винсоном", а также подводных лодок – носителей крылатых ракет "Томагавк", поскольку она оказалась бы бесперспективной с точки зрения какой-либо корректировки планов руководителей КНДР", — заключил Коротченко.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.