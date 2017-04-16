У церкви в США произошла стрельба, ранены три подростка и ребенок

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу около церкви в американском штате Алабама, где проходили посвященные Пасхе праздничные мероприятия, трое подростков и ребенок младше одного года получили ранения, сообщает новостной портал AL.com со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел около 21.30 субботы по местному времени (05.30 мск воскресенья) в округе Джефферсон, около церкви Cathedral of the Cross. По предварительным данным, возле церкви во время праздничных мероприятий произошла ссора. По данным представителя офиса шерифа Рэнди Кристиана (Randy Christian), власти допрашивают пять человек, которые могут иметь отношение к происшествию.

Как сообщил Кристиан, раненые в результате стрельбы подростки и ребенок госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Всего во время инцидента в церкви находилось около 800 человек, еще около 100 ждали в очереди, чтобы попасть внутрь.