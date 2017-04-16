Эрдоган рассчитывает на положительный исход референдума в Турции

АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Президент Турции Турции Тайип Эрдоган проголосовал в Стамбуле на проходящем в стране конституционном референдуме, выразив надежду на его положительный исход.

"У нас было ранее несколько референдумов, но этот – особый. Он направлен на изменение в руководстве страной, откроет дорогу для более оперативных государственных решений. Турция достаточно развилась, но ей нужен новый импульс. Надеюсь, что народ примет решение, которое позволит этому осуществиться", — заявил Эрдоган журналистам после голосования.

На референдуме на 167140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно. Во время референдума приняты повышенные меры безопасности. В охране избирательных участков задействованы 380 тысяч полицейских.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.