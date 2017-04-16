Тиллерсон и член Госсовета Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и член Госсовета КНР Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает агентство Синьхуа.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове", — говорится в сообщении агентства. Других подробностей не приводится.

Беседа состоялась на фоне неудачного пуска ракеты, проведённого КНДР.

Северная Корея в воскресенье попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Тип ракеты уточняется. Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, также сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".