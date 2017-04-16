Япония выразила протест после пуска ракеты КНДР

ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Японии назвало последний неудачный пуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и направило Пхеньяну по дипломатическим каналам соответствующий протест, сообщило агентство Киодо.

По словам представителей канцелярии премьер-министра Японии, нота протеста была передана по дипломатическим каналам в Пекине. Источник агентства также добавил, что правительство считает действия КНДР недопустимыми и продолжает сбор и анализ информации относительно последней попытки пуска КНДР баллистической ракеты.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Для устрашения Пхеньяна в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.