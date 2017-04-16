Матвиенко: Москву и Эр-Рияд объединяет стремление к борьбе с терроризмом

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на разногласия по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление к борьбе с терроризмом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас есть некоторые разногласия в подходах к урегулированию конфликтов в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, но все-таки больше того, что нас объединяет — объединяет стремление бороться, объединять усилия в борьбе с международным терроризмом, ИГИЛ*, Ан-Нусрой* и другими, заявила Матвиенко по итогам встречи с председателем Консультативного совета Шуры королевства Абдаллой Аш-Шейхом.

Она подчеркнула, что постоянные контакты по линии различных ведомств и государственных структур позволяют лучше узнать точку зрения друг друга и подходы в решении подобных вопросов.

"Безусловно, важней составляющей частью наших межгосударственных отношений является межпарламентское взаимодействие, межпарламентское сотрудничество. Мы сегодня с моим коллегой, председателем Консультативного совета обсудили направления, форматы, расширение нашего межпарламентского сотрудничества", — рассказала Матвиенко журналистам.

Она сообщила, что в ходе беседы со своим коллегой они обсудили вопросы обмена опытом парламентской деятельности, укрепления дружбы, роль парламента в развитии отношений между странами в разных сферах, а также роль парламента в укреплении нормативно-договорной базы межгосударственных отношений.

"Российская Федерация передала саудовской стороне 12 проектов межправительственных соглашений. Мы попросили наших коллег из Консультативного совета уделить этому внимание, создать условия для того, чтобы как можно быстрее произошло согласование, подготовка к подписанию этих важных соглашений, которые откроют новые возможности сотрудничества в самых разных сферах", — сообщила спикер Совфеда.

Председатель Совета Федерации с 15 по 17 апреля находится с официальным визитом в Королевстве Саудовская Аравия, где у нее также запланированы встречи с королем, наследным принцем, приемником наследного принца и министром иностранных дел.

"В сложных на сегодняшних день международных условиях очень важно взаимодействие парламентов разных стран на международных парламентских площадках. Мы обсудили возможности такого взаимодействия", — сказала Матвиенко. Она напомнила, что Россия в октябре 2017 года примет 137 ассамблею Межпарламентского союза.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.