Путин и Трамп – "друзья не разлей вода", считает конгрессвумен Уотерс

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Член Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс считает, что за ракетными ударами США по Сирии стоит желание президента Дональда Трампа отвлечь внимание от снятия санкций против России.

Об этом конгрессвумен заявила на митинге в Вашингтоне, сообщает The Huffington Post.

По мнению Уотерс, нагнетание напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за ситуации вокруг Сирии – "спектакль". С ее точки зрения, Трамп и российский лидер Владимир Путин — "друзья не разлей вода", а конечной целью раздувания "липовой напряженности" является отмена санкций, которые запрещают поставки в Россию оборудования для глубоководной разведки и добычи нефти в Арктике.

Ранее конгрессвумен уже делала неоднозначные заявления. Так, она сказала, что Дональд Трамп готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею". После этого пранкеры Лексус и Вован разыграли политика по телефону. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана они сообщили ей о "вмешательстве" России во внутренние дела "страны" Лимпопо. Конгрессвумен всерьез отреагировала на шутку и пообещала разобраться в ситуации.