Более 50 тысяч полицейских обеспечат безопасность на выборах во Франции

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle, начатой после терактов 13 ноября в Париже, будут обеспечивать безопасность на президентских выборах Франции, заявил министр внутренних дел страны Маттиас Фекль.
Глава МВД Франции не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов. "Риск теракта максимален, и наши службы мобилизованы", — сказал Фекль.
Кроме того, он заявил об "усилении мер безопасности при передаче результатов" для избежания хакерских атак. Это сделано при сотрудничестве с Национальным агентством безопасности информационных систем (Anssi).
Министр добавил, что направил префектурам Франции циркуляр о мерах предотвращения инцидентов во время выборов и о действиях в случае возникновения трудностей.
Выборы президента страны пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.
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