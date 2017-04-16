Более 50 тысяч полицейских обеспечат безопасность на выборах во Франции

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle, начатой после терактов 13 ноября в Париже, будут обеспечивать безопасность на президентских выборах Франции, заявил министр внутренних дел страны Маттиас Фекль.

Как сообщил Фекль изданию JDD, для обеспечения безопасности на 67 тысячах избирательных участков "мобилизованы 50 тысяч полицейских и жандармов, к ним прибавляются военные операции Sentinelle".

Глава МВД Франции не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов. "Риск теракта максимален, и наши службы мобилизованы", — сказал Фекль.

Кроме того, он заявил об "усилении мер безопасности при передаче результатов" для избежания хакерских атак. Это сделано при сотрудничестве с Национальным агентством безопасности информационных систем (Anssi).

Министр добавил, что направил префектурам Франции циркуляр о мерах предотвращения инцидентов во время выборов и о действиях в случае возникновения трудностей.

Выборы президента страны пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

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