Пилоты ВМС США возобновят тренировки на усовершенствованных T-45

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пилоты ВМС США возобновят с понедельника тренировочные полеты на самолетах T-45 Goshawk, оборудование кабины было усовершенствовано, чтобы устранить проблемы с подачей кислорода, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя армии.

На прошлой неделе ВМС США приостановили учебные полеты на самолетах T-45 Goshawk после того, как более 100 пилотов-инструкторов отказались летать в знак протеста против нежелания руководства решить проблему с системой подачи кислорода на воздушных судах.

По словам пилотов, участившиеся неполадки в системе увеличивают риск гипоксии – кислородной недостаточности, приводящей к дезориентации.

Во время полетов экипаж будет надевать усовершенствованные маски для подачи кислорода, а воздушные суда не будут подниматься выше трех километров над землей, заявил вице-адмирал Майк Шумейкер.

Инструкторы и обучающиеся пилоты передадут экспертам данные о работе нового оборудования. Специалисты, в том числе сотрудники НАСА, будут работать над тем, чтобы определить причину неполадок.