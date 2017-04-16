Пуск ракеты КНДР не стал сюрпризом для вице-президента США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пуск ракеты КНДР не стал сюрпризом для прибывшего в Южную Корею вице-президента США Майка Пенса, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что вице-президенту США Майку Пенсу доложили о неудачном пуске ракеты КНДР; он связался с американским президентом Дональдом Трампом.

"Нам не нужно тратить средства для противостояние этому (пуску ракеты — ред.). Мы не были этим удивлены, мы это предвидели", — заявил прибывший вместе с Пенсом в Сеул советник по внешней политике.

Северная Корея в воскресенье попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Тип ракеты уточняется.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".