В ДНР заявили, что силовики 35 раз нарушили режим тишины за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (133)

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в воскресенье в минобороны самопровозглашенной ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель ведомства.

По его словам, огонь силовики вели из бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов в Петровском районе Донецка в поселке Трудовские уничтожен деревянный навес, поврежден фронтон кухни ", — добавили в ведомстве.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.