В ДНР заявили, что силовики 35 раз нарушили режим тишины за сутки

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в воскресенье в минобороны самопровозглашенной ДНР.
По его словам, огонь силовики вели из бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов в Петровском районе Донецка в поселке Трудовские уничтожен деревянный навес, поврежден фронтон кухни ", — добавили в ведомстве.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.