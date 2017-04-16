Во Франции требуют расследовать данные о "дважды записанных избирателях"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава французской центристской партии "Союз демократов и независимых" (UDI) Жан-Кристоф Лагард направил главе МВД Франции Маттису Феклю письмо с требованием провести парламентское расследование сообщений о том, что часть избирателей, возможно, числится в списках дважды.

Французские СМИ за несколько дней до первого тура президентских выборов сообщили о возможных проблемах в списках избирателей, в которых до 500 тысяч человек могут значиться дважды: ряд граждан уже сообщили журналистам, что повторно получили карточку избирателя. Повторное голосование запрещено законом, за такое преступление жителю Франции может грозить штраф в размере до 15 тысяч евро или тюремное заключение на срок от шести месяцев до двух лет.

"Я также потребую парламентского расследования, чтобы пролить свет на эту ситуацию", — заявил Лагард в интервью газете Parisien.

"Я хочу, чтобы министр выполнил свою работу и уладил эту ситуацию до 23 апреля. Если бы я был на его месте, я бы немедленно начал проверку", — заявил Лагард, назвав сложившуюся ситуацию "очень серьезным нарушением", которое "представляет реальный риск фальсификации выборов".

Выборы президента страны пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.