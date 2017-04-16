В ЛНР заявили о соблюдении "режима тишины" Киевом во время Пасхи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (132)

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Украинские силовики ни разу за минувшие сутки не нарушили режим прекращения огня, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"За минувшие сутки нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР строго соблюдают "режим тишины".

Украинские силовики, в свою очередь, зафиксировали 29 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

"На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-миллиметров и 82-миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки", — говорится в сообщении.

Также в сообщении пресс-службы сообщается, что под огнем оказались населенные пункты Широкино, Авдеевка, Пески, Опросное, Павлополь и другие.