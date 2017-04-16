В ЛНР заявили о соблюдении "режима тишины" Киевом во время Пасхи

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Украинские силовики ни разу за минувшие сутки не нарушили режим прекращения огня, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За минувшие сутки нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР строго соблюдают "режим тишины".
"На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-миллиметров и 82-миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки", — говорится в сообщении.
Также в сообщении пресс-службы сообщается, что под огнем оказались населенные пункты Широкино, Авдеевка, Пески, Опросное, Павлополь и другие.