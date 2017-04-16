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В мире

В Турции началось голосование на конституционном референдуме

07:0516.04.2017
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Вид Анкары. Турция
© AFP 2017/ Joe Klamar

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Избирательные участки для голосования на референдуме по пакету конституционных изменений, предусматривающих переход на президентскую систему правления, открылись в 32 восточных провинциях Турции, в 49 провинциях в центре и на западе страны голосование начнется в 08.00 мск и продлится до 17.00 мск.

Прохожие на улице Стамбула накануне референдума в Турции. 13 апреля 2014 года
© REUTERS/ Murad Sezer
Непредсказуемый референдум: Турция уже не будет прежней
На референдуме на 167140 избирательных участках будут голосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, в тюрьмах будет создан еще 461 избирательный участок. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом. Депутаты парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и большинство депутатов от националистической Партии национального движения поддержали проект, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов выступили против, обвинив Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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На референдуме в Турции население разделится почти поровну, показал опрос
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Турецкие флаги. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Референдум в Турции может вызвать массовые беспорядки, считает политик
В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.

Эрдоган и его сторонники из ПСР объясняют необходимость принятия поправок тем, что в условиях стоящих перед страной вызовов, в частности, террористической угрозы, необходимо повысить оперативность принятия важнейших управленческих решений. Кроме того, власти ссылаются на негативный опыт прошлого, когда коалиционные правительства в Турции часто сменяли друг друга, что приводило к хаосу и параличу государственной власти.

Столица Курдистана на севере Ирака. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
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Турция осудила референдум в Киркуке о независимости Иракского Курдистана
Оппозиция считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению и без того испорченных отношений Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.

Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против"). Таким образом, решающее значение будут иметь голоса оставшихся примерно 10% избирателей, которые определятся со своим волеизъявлением в последний момент.

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