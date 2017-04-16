В Гватемале задержали беглого экс-губернатора мексиканского штата

МЕХИКО, 16 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики сообщила в субботу вечером о задержании беглого экс-губернатора штата Веракрус Хавьера Дуарте.

"Мы задержали Хавьера Дуарте при помощи республики Гватемала", — говорится в сообщении генпрокуратуры страны в микроблоге в Twitter. Детали операции пока не приводятся.

В середине октября 2016 года Дуарте, обвиняемый в коррупционных преступлениях, подал прошение о временном отстранении от должности для проведения против него расследования и снятия иммунитета. После этого он исчез и до сих пор находился в бегах.

За шесть лет пребывания на посту главы штата Дуарте подвергался критике как за предполагаемую коррупцию в рядах своей администрации, так и за нераскрытые дела по резонансным убийствам в регионе.