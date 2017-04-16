Японские СМИ отметили, что северокорейская пресса не освещает ракетный пуск

ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. СМИ КНДР не сообщали о проведении пуска баллистической ракеты, завершившегося неудачей, передает корреспондент японского телеканала NHK из Пхеньяна.
После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.
Однако в самой КНДР факт пуска баллистической ракеты не освещался. Ни центральное телевидение, ни газеты не сообщили о пуске, отмечается в сообщении телеканала NHK.
Для устрашения Пхеньяна в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". В японских и южнокорейских СМИ в эти дни усиленно развивается тема возможности удара Соединенных Штатов по КНДР. Со своей стороны генштаб Корейской народной армии пригрозил, что в случае провокации Пхеньян нанесет "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам.