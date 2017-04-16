Источник: пущенная из КНДР ракета, скорее всего, была не межконтинентальной

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. КНДР, с высокой долей вероятности, запустила не межконтинентальную баллистическую ракету, однако определение ее типа еще в процессе, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Еще один чиновник в США сообщил агентству, что неудачный пуск был осуществлен с земли.

Северная Корея в воскресенье попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Тип ракеты уточняется.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".