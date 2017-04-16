Трампа и его военных советников проинформировали о пуске ракеты из КНДР

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что президент Дональд Трамп и команда его военных советников осведомлены о неудачном пуске ракеты в КНДР, передает в воскресенье агентство Рейтер.

По словам Мэттиса, у Трампа нет комментариев относительно произошедшего.

Северная Корея в воскресенье попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Пуск состоялся в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Тип ракеты уточняется.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил, добавив, что "практически сразу ракета взорвалась".