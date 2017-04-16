У берегов Коста-Рики конфисковали почти тонну кокаина

МЕХИКО, 16 апр – РИА Новости. Небольшое судно почти с тонной кокаина на борту было задержано в субботу национальной береговой охраной Коста-Рики, сообщило министерство общественной безопасности центральноамериканской страны.

По данным ведомства, задержание плавательного средства с запрещенным грузом из Южной Америки стало результатом совместной патрульной работы с США.

На борту были также задержаны четыре человека, сопровождавших груз наркотиков, все — граждане Коста-Рики.

Территория стран Центральной Америки, где сама кока не растет, используется мексиканскими наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США как наземным, так воздушным и водным путем.