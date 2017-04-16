Глава ЛНР выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
Он подчеркнул, что жители республики устали от противостояния.
"Сломить дух невозможно, но постоянно, когда нас обвиняют, называя изгоями, сепаратистами и зная, что это не так, на самом деле, то это, конечно, сложно и тяжело", — сказал Плотницкий.
"Но сегодня, на самом деле, мы укрепили нашу веру, наше верование в то, что светлое будущее, оно не за горами. Я твердо знаю, что это так. И вещи, о которых мы мечтали уже более трех лет, в этом году сбудутся", — сказал Плотницкий.