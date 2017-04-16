Глава ЛНР выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (203)

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

"Для нас надежды на скорейшее мирное разрешение противостояний. Хотелось бы, чтобы все, что задумали в этом году, чтобы свершилось", — сказал журналистам Плотницкий во время посещения праздничной службы в одном из храмов в Луганске.

Он подчеркнул, что жители республики устали от противостояния.

"Сломить дух невозможно, но постоянно, когда нас обвиняют, называя изгоями, сепаратистами и зная, что это не так, на самом деле, то это, конечно, сложно и тяжело", — сказал Плотницкий.

Глава республики заявил, что вера народа Донбасса укрепляется и в скором времени стоит ожидать перемен.

"Но сегодня, на самом деле, мы укрепили нашу веру, наше верование в то, что светлое будущее, оно не за горами. Я твердо знаю, что это так. И вещи, о которых мы мечтали уже более трех лет, в этом году сбудутся", — сказал Плотницкий.