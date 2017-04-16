СМИ: теракт у посольства России в Берлине предотвратили в последний момент

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Предполагаемый теракт у российской дипмиссии в Берлине, по всей видимости, был предотвращен "в последние секунды", пишет газета Bild am Sonntag, не указывая источник этой информации.

Комментариями российских и немецкий властей РИА Новости не располагает.

По данным газеты, подозреваемый — гражданин Марокко, которого Bild называет Мохаммед Х. – обсуждал планируемую атаку в переписке в социальных сетях. В интернете он общался под несколькими псевдонимами.

Марокканец планировал в минувшую субботу затеряться среди участников демонстрации, проходящей перед посольством, и совершить атаку, пишет газета. В прошлую пятницу немецкие спецслужбы сообщили о планируемом теракте федеральному ведомству уголовной полиции страны, отделениям полиции в Саксонии и Берлине и МИД.

В ночь на субботу за несколько часов до начала демонстрации спецназ задержал подозреваемого в лагере для беженцев в саксонской общине Борсдорф недалеко от Лейпцига. По данным Bild am Sonntag, сейчас полиция проверяет его сотовый телефон и рассчитывает найти доказательства преступных планов.

Ранее пресс-атташе посольства РФ Денис Микерин сообщил РИА Новости, что посольство России в Берлине внимательно следит за ходом дела 24-летнего марокканца, которого подозревают в планах подготовки теракта у российской дипмиссии.

Представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце-Райнхольд подтвердил РИА Новости, что задержанный марокканец подозревается в подготовке теракта у российского посольства в Берлине, по словам Шульце-Райнхольда, мужчину задержали в минувшие выходные в Лейпциге.

Конкретно подозрения правоохранителей сформулированы как "подготовка тяжкого насильственного преступления, направленного против государства". В настоящее время, отметил Шульце-Райнхольд, делом задержанного занимается прокуратура, других подробностей, а также деталей замысла, в котором подозревают марокканца, он не сообщил, сославшись на тайну следствия.