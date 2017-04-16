В Венесуэле 30 человек задержали за вандализм во время протестов

МЕХИКО, 16 апр – РИА Новости. Мэр города Лос-Текес в Венесуэле Франсиско Гарсес сообщил в субботу о задержании 30 человек за акты вандализма в ходе массовых протестов в этом населенном пункте.
Протесты идут в Венесуэле с 4 апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. По последним данным оппозиции, в ходе протестов погибли шесть человек.