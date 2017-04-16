В Венесуэле 30 человек задержали за вандализм во время протестов

МЕХИКО, 16 апр – РИА Новости. Мэр города Лос-Текес в Венесуэле Франсиско Гарсес сообщил в субботу о задержании 30 человек за акты вандализма в ходе массовых протестов в этом населенном пункте.

По словам Гарсеса, беспорядки и грабежи в городе были спровоцированы оппозиционерами, которые призывали людей выйти на улицы. "Они со среды занимаются тем, что разрушают общественную инфраструктуру, перекрывают улицы столицы штата Миранда, по состоянию на субботу ситуацию контролируют силы безопасности штата", — приводит портал Universal заявление Гарсеса.

Протесты идут в Венесуэле с 4 апреля. Они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда. По последним данным оппозиции, в ходе протестов погибли шесть человек.