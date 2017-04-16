"На Украине нам опасно": четверо бывших бойцов "Беркута" переехали в Россию

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Четверо бывших бойцов харьковского спецподразделения "Беркут" выехали в Россию, сообщил РИА Новости их адвокат Валентин Рыбин.

По его словам Рыбина, в России сейчас находятся экс-сотрудники "Беркута" Александр Костюк, Артем Войлоков, Владислав Мастега и Виталий Гончаренко.

О побеге говорить нельзя

В четверг, 13 апреля, бывшие беркутовцы пересекли границу по внутреннему паспорту, не нарушая закон. Поэтому о побеге говорить неуместно, отметил Рыбин.

"Они спокойно пересекли украинско-российскую границу после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования", — пояснил адвокат.

По его словам, бывшие бойцы "Беркута" решили обезопасить себя, поскольку находиться на Украине для них рискованно. Генеральная прокуратура Украины оказывает на них давление, а чиновники угрожают посадить в тюрьму не только "беркутовцев", но и судей, выпустивших их на свободу.

На Украине начали проверку

Информацию о выезде в Россию четырех экс-беркутовцев начала проверять генеральная прокуратура Украины, сообщил прокурор Александр Ковальчук. По его словам, от госпогранслужбы Украины информация об этом еще не поступала.

"Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они уехали в Россию, нет", — сказал Ковальчук в эфире телеканала "112 Украина".

Глава департамента спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире канала "112 Украина" заявил, что бывшие беркутовцы были вправе в любой момент выехать в Россию. Это допускали те меры пресечения, которые были избраны в их отношении, пояснил он.

"На сегодняшний день уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрена возможность пограничникам задерживать, если есть другая мера пресечения", – сказал Горбатюк.

Он добавил, что единственный способ вернуть бывших сотрудников спецподразделения на Украину — это подать российским властям ходатайство об экстрадиции.

"Находиться на Украине опасно"

Накануне в сети появилось видеообращение выехавших в Россию бывших бойцов. Они подчеркнули, что во время беспорядков на Майдане выполняли свой долг, защищая безопасность законопослушных граждан. После госпереворота они подвергаются преследованиям со стороны новых властей и "обманутой части населения".

"Нас арестовывали, оказывали психологическое давление, но мы верили в правосудие, не нарушали требования суда и следствия", — заявили бойцы.

К выезду в Россию их подтолкнуло заявление представителя генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка. 7 апреля пригрозил уголовным преследованием судьям, постановившим освободить из-под стражи экс-беркутовца Виталия Гончаренко.

"Надежды на честное рассмотрение этого дела просто улетучились. Находиться на территории Украины нам просто опасно", — заявили бывшие сотрудники спецподразделения.

Они сообщили, что ждут рассмотрения дела в харьковском суде и готовы доказать свою невиновность.

Четырех бывших бойцов "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове, на тот момент они работали в полиции. На Украине их обвиняют в убийстве "активистов" Майдана в феврале 2014 года. Тогда в ходе беспорядков в центре Киева погибли более ста человек. Ответственность новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и "Беркут". Янукович и беркутовцы отрицают причастность к убийствам. Бывший президент Украины заявлял, что не отдавал приказа стрелять по митингующим и даже распорядился вывести все подразделения милиции из столицы.