Убийство журналиста Бузины: виновных за два года не нашли

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Украинские правоохранители за два года так и не смогли раскрыть убийство известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, который был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года. По разным причинам следствие затягивается, и дело до сих пор не передано в суд.
Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей украинской власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. Он призвал генпрокуратуру установить виновных и наказать тех, кто затягивает расследование. По его словам, сейчас адвокаты потерпевшей стороны изучают возможность обращения в ЕСПЧ для защиты ее прав и законных интересов.
Следствие слишком затянулось
Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". По данным правоохранителей, следствие рассматривало несколько версий убийства. В частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.
Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.
Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения". Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.
В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00.
По решению суда эксперты также принудительно взяли повторный анализ ДНК у Полищука и Медведько из-за чего следствие по делу затягивается. В генпрокуратуре Украины ранее заявляли, что предадут в суд дело об убийстве Бузины, если подтвердится ДНК подозреваемых. Если ДНК не подтвердится, то дело, скорее всего, будет закрыто.
Политическое убийство
Партия направляла также обращения с просьбой разобраться в данной ситуации президенту Украины Петру Порошенко, генеральной прокуратуре и послам других государств. Но отклика на эту инициативу так и не получила.
Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, который в настоящее время в качестве адвоката представляет интересы Валентины Бузины — матери погибшего журналиста, считает, что в убийстве Бузины принимали участие сотрудники правоохранительных органов, поэтому дело должно расследоваться по статье "убийство, совершенное по заказу".
"Несмотря на обещания президента и генпрокурора, дело Бузины по-прежнему не расследуется, оно до сих пор приостановлено по абсолютно надуманным мотивам. Якобы кем-то за границей выполняются какие-то международные поручения прокуратуры… На самом деле они направили в США заведомо невыполнимое поручение", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook накануне второй годовщины со дня смерти Бузины.
Он также сообщил, что мать погибшего журналиста хочет узнать правду об убийстве сына.
"Если бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины действительно виновны и этому есть доказательства, то дело в их отношении должно быть направлено в суд. А если они не виновны, то генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, кто водил за нос общественность все это время", — добавил ее адвокат.
Запугивания журналистов стали нормой
Авторы доклада отмечают также отсутствие результатов поисков организаторов двух резонансных убийств журналистов — Олеся Бузины и Павла Шеремета, произошедших в 2015 и 2016 годах.
"В Киеве взрывом бомбы, заложенной в его машине, 20 июля был убит журналист Павел Шеремет. До конца года виновные не были найдены. Расследование убийства журналиста Олеся Бузины, застреленного двумя мужчинами в масках в 2015 году, также не дало никаких результатов", — говорится в документе.
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок", член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Павленко, считает, что нападения на журналистов, а также угрозы и насилие в отношении сотрудников СМИ на Украине "происходят по заказу политиков, представляющих власть".
По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов.
Среди них также журналист газеты Sportanalytic Игорь Костенко, которого застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.