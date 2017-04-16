Убийство журналиста Бузины: виновных за два года не нашли

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Украинские правоохранители за два года так и не смогли раскрыть убийство известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, который был застрелен в Киеве 16 апреля 2015 года. По разным причинам следствие затягивается, и дело до сих пор не передано в суд.

Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей украинской власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. Он призвал генпрокуратуру установить виновных и наказать тех, кто затягивает расследование. По его словам, сейчас адвокаты потерпевшей стороны изучают возможность обращения в ЕСПЧ для защиты ее прав и законных интересов.

Следствие слишком затянулось

Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен у своего дома. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову.

Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". По данным правоохранителей, следствие рассматривало несколько версий убийства. В частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе.

Правоохранители считали, что националисты Медведько и Полищук убили Бузину, потому что в его творчестве якобы "прослеживались антиукраинские настроения". Журналист поддерживал федерализацию Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры, широкое развитие украинского и русского языков.

В тоже время защита подозреваемых предоставила показания свидетелей, которые под присягой сообщили, что они в момент убийства находились в Донбассе и никак не могли совершить преступление. Кроме того, адвокаты поставили под сомнение экспертизу ДНК, которая является одним из главных аргументов обвинения. В частности, защита представила суду заключение экспертного института о том, что на Украине официально нет необходимых реактивов для проведения такой экспертизы ДНК, на которую ссылается следствие.

В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 8.00.

По решению суда эксперты также принудительно взяли повторный анализ ДНК у Полищука и Медведько из-за чего следствие по делу затягивается. В генпрокуратуре Украины ранее заявляли, что предадут в суд дело об убийстве Бузины, если подтвердится ДНК подозреваемых. Если ДНК не подтвердится, то дело, скорее всего, будет закрыто.

Политическое убийство

Ряд украинских политиков неоднократно заявлял, что убийство Олеся Бузины носит политический характер. В частности, партия "Оппозиционный блок" требовала поставить точку в расследовании как можно скорее, и даже зарегистрировала в Верховной раде постановление о создании специальной комиссии по расследованию убийства журналиста. Однако это инициатива даже не выносилась на голосование в парламент.

Партия направляла также обращения с просьбой разобраться в данной ситуации президенту Украины Петру Порошенко, генеральной прокуратуре и послам других государств. Но отклика на эту инициативу так и не получила.

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, который в настоящее время в качестве адвоката представляет интересы Валентины Бузины — матери погибшего журналиста, считает, что в убийстве Бузины принимали участие сотрудники правоохранительных органов, поэтому дело должно расследоваться по статье "убийство, совершенное по заказу".

По его мнению, ставшие нормой на Украине преступления радикалов укладываются в идеологию новой украинской власти и совершаются "либо по приказу власти, либо по согласованию с ней".

"Несмотря на обещания президента и генпрокурора, дело Бузины по-прежнему не расследуется, оно до сих пор приостановлено по абсолютно надуманным мотивам. Якобы кем-то за границей выполняются какие-то международные поручения прокуратуры… На самом деле они направили в США заведомо невыполнимое поручение", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook накануне второй годовщины со дня смерти Бузины.

Он также сообщил, что мать погибшего журналиста хочет узнать правду об убийстве сына.

"Если бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины действительно виновны и этому есть доказательства, то дело в их отношении должно быть направлено в суд. А если они не виновны, то генпрокурор должен установить настоящих виновных и наказать тех, кто водил за нос общественность все это время", — добавил ее адвокат.

Запугивания журналистов стали нормой

В последние годы ситуация со свободой слова на Украине значительно ухудшилась, а количество преступлений против журналистов постоянно растет. Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Украины в притеснении журналистов.

Авторы доклада отмечают также отсутствие результатов поисков организаторов двух резонансных убийств журналистов — Олеся Бузины и Павла Шеремета, произошедших в 2015 и 2016 годах.

"В Киеве взрывом бомбы, заложенной в его машине, 20 июля был убит журналист Павел Шеремет. До конца года виновные не были найдены. Расследование убийства журналиста Олеся Бузины, застреленного двумя мужчинами в масках в 2015 году, также не дало никаких результатов", — говорится в документе.

Еще один известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок", член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Павленко, считает, что нападения на журналистов, а также угрозы и насилие в отношении сотрудников СМИ на Украине "происходят по заказу политиков, представляющих власть".

В понедельник, партия, которую он представляет, предложила в ближайшее время заслушать в Раде отчет руководителей правоохранительных органов о ходе расследования резонансных убийств, в том числе журналистов.

По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли 16 журналистов.

Среди них также журналист газеты Sportanalytic Игорь Костенко, которого застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.