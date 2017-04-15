СМИ: Трамп смотрел пресс-конференцию Лаврова и Тиллерсона в прямом эфире

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон стал одним из самых влиятельных членов администрации Трампа, который высоко оценивает его работу, пишет Politico.

Как стало известно изданию, президент США из кабинета в Белом доме следил за трансляцией в прямом эфире пресс-конференции Тиллерсона и Лаврова, которая состоялась в среду в Москве. Затем Трамп позвонил госсекретарю и заявил, что тот проделал "отличную работу" и "источал уверенность", сообщает издание со ссылкой на источник в Белом доме.

В последнее время Тиллерсон пользуется все большим авторитетом в руководстве США. За 83 дня президентства Трамп провел с госсекретарем больше встреч, чем с кем-либо другим из министров, утверждает автор статьи со ссылкой на нескольких работников аппарата Белого дома. Если Тиллерсон не находится за рубежом, они с президентом ужинают вместе как минимум раз в неделю.

Кроме того, Трампу импонирует сдержанность госсекретаря в общении с прессой. По словам одного из высокопоставленных чиновников, подход Тиллерсона заключается в том, чтобы сперва достичь результатов, а затем уже объявлять о них. "Этот подход президент уважает и понимает", — подчеркнул он.

Встреча министров иностранных дел России и США прошла 12 апреля 2017 года в Москве. В ходе мероприятия Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и Корейском полуострове, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги визита Тиллерсона в Москву.